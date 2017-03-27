ناسا تطلق مهام جديدة لاستكشاف النظام الشمسى

وقع اختيار وكالة ناسا على 10 مهام جديدة فى إطار برنامج دراسات الفضاء (PSDS3) لاستخدام الأقمار الصناعية الصغيرة لدراسة كوكب الزهرة والقمر ومجموعة من الكويكبات، جنبًا إلى جنب المريخ والكواكب الخارجية.

ووفقًا لموقع Engadget سيتم الاستعانة بأعداد من الأقمار الصناعية صغيرة الحجم التى لا تتجاوز كتلتها 180 كيلوجرامًا، إذ يتم تطوير الأقمار المصغرة بمواصفات قياسية وكثيرا ما يتم إطلاقها فى المدار بوصفها حمولات مساعدة، ما يقلل الكثير من التكاليف.

واصدر “جيم جرين” مدير قسم علوم الكواكب فى مقر وكالة ناسا فى واشنطن: “هذه الأقمار الصناعية الصغيرة القوية لديها الكثير من القدرات، إذ ستقدم معلومات قيمة للمساعدة فى التخطيط للمستقبل، وتوجيه ناسا إلى تكنولوجيات المركبات الفضائية الصغيرة فى مجال علوم الفضاء السحيق”.

المصدر : مصر ناين