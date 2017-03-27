لجنة أغادير توافق على انضمام فلسطين ولبنان

قررت لجنة وزراء الخارجية للدول الأطراف فى اتفاقية إقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتفى منتصف ية (أغادير) الموافقة على انضمام كل من دولة فلسطين ولبنان إلى الأستقرار ية، على أن يتم استكمال الإجراءات لهاتين الدولتين وفقًا لما نص عليه بروتوكول الانضمام الملحق بالأستقرار ية، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الأردنية (بترا) عبر موقعها الإلكترونى مساء اليوم .

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة – التى تضم مصر والأردن والمغرب وتونس – على هامش أعمال الدورة 28 للقمة العربية بمنطقة البحر الميت (55 كلم جنوب غرب عمان) اليوم.

المصدر : مصر ناين