ستانلي مطلوب فى الصين

تلقى النيجيرى ستانلى، مهاجم الزمالك، عرضا عن طريق أحد وكلاء اللاعبين للانتاصدر للدورى الصينى فى الموسم المقبل، ويتواجد ستانلى فى صفوف الزمالك على سبيل الإعارة لنهاية الموسم من نادى وادى دجلة.

ويحق للزمالك شراء ستانلى بشكل نهائى حال سداد مليون و500 ألف دولار لنادى وادى دجلة. ودخل ستانلى دائرة اهتمامات النادى الأهلي خلال الفترة الماضية، حيث أبدى مسئولو القلعة الحمراء رغبة فى التعاقد مع اللاعب عقب انتهاء إعارته للزمالك. وأكد مرتضى منصور رئيس الزمالك أن ستانلى أبدى رغبته فى الاستمرار مع الزمالك الموسم المقبل.

المصدر : مصر ناين