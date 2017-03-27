استجابة لـ اليوم السابع توفير شقة إيجار ومساعدة شهرية لأم

عبرت أم عطية عن سعادتها عقب الاستجابة الواسعة التى شارك فيها “أهل الخير” وتم حل مشكلتها، وذلك استجابة لما نشرته “اليوم السابع” بعنوان بالصور.. “أم اليتامى تكشف عن سداد ديونها وغرفه تأويها”.. أم عطية تعيش مع أطفالها فى غرفة تعوم على مياه المجارى.. وتؤكد: “بمسح سلالم البيوت ونفسى فى إجراء عملية لوز ولحمية لابنتى”.

واصدر ت أم عطية: “فاعل خير عندما قرأ الخبر على موقع اليوم السابع تواصل معى وأجر لى شقة دور ثانى بمحيط المنطقة التى أقيم بها، ودفع لى قيمة “التأمين” 1000 ج و500 جنيه قيمة إيجارية ووعدنى بدفع الإيجار الشهرى بدلا عنها كل أول شهر، وفاعل خير آخر وعدنى بإجراء عملية لحمية لابنتى فرحة، كما وعد آخرون بمنحى مبلغ شهرى 500 جنيه كمساعدة كل أول شهر الى أن أستطيع الإنفاق على أبنائى، ونفسى فى فرش للشقة”.

كان “اليوم السابع” نشر قصة الحاجة أم عطية مسلم محمود، المقيمة بعقار رقم 12 شارع عبد الواحد خليفة متفرع من شارع القام بفتح بحارة الهجرة خلف المحكمة الدستورية بحدائق المعادى، والتى روت مأساتها والدموع تملأ عينيها: “ربيت أشقائى الخمسة، وكنت أعمل بمسح السلالم والسجاجيد، وأقمت فى شقة ضيقة بدار السلام، لكن أصحاب البيت أحرقوه وإحنا نايمين لأننا كنا نقيم بالإيجار القديم، الى أن يستولوا على الشقة، ولم أجد مكان أعيش فيه مع أولاد زوجى، وبعدما توفى اصدر وا لى :”مش عايزين نعرفكم، وأخذوا كل متعلقاتى بعدها، وأخذت غرفة لى ولأولادى لكن أصحاب البيت أكلوا عليا الفلوس وطردونى ومشونى منها”.

وشوفت الأم المكلومة: حاليا أعيش فى شقة مكونة من غرفة وصالة أدفع لها 500 جنيه شهريا، كما أن مياه الصرف الصحى تخرج من أرضية الشقة ل انخفاض مستوى الأرض، فمياه المجارى تضايقنا وإحنا نايمين كما أن من يقوم بتنظيف المجارى يأخذ منى 60 جنيهًا كل 5 أيام الى أن لا تطفح المياه علينا”.

وطالبت أم العيال بإجراء عملية لوز ولحمية لابنتها فرحة عبد الله أحمد 12 سنة، وعملية طهارة لابنها محمد 7 سنوات، كما أن لديها طفله تدعى “لقاء” 10 سنوات، وتراكمت عليها الديون، التى تجاوزت الـ3000 جنيه، وتضيف: عندى ضعف نظر وأحتاج نظارة وخايفة من صاحبة الشقة تطردنا لعجزنا عن دفع الأجرة الشهرية، ومش عارفة أروح فين بعدها.

للتواصل مع أم عطية ت / 01204162784

المصدر : مصر ناين