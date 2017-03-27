سلاح الجو العراقى يقتل إرهابيًا فى غارات جنوب غرب تلعفر

أعلنت خلية الإعلام الحربى العراقية، أن سلاح الجو العراقى نفذ غارات جوية فى ناحية بليج جنوب غرب تلعفر كانوا قد قدموا من سوريا، مؤكدة على أن حصيلة القتلى ما يقارب 50 إرهابيًا وتدمير 10 سيارات مختلفة الأنواع، منها ثقيلة وآليات زراعية وحرق بعض المقرات المتحصنين بداخلها مع إنهاء تجمعهم و نيتهم جعل ناحية بليج مركزاً لانطلاقهم باتجاه العمليات.

واصدر ت خلية الإعلام الحربى، فى بيان صحفى اليوم الاثنين، إن الغارات نتج عنها تدمير مخزن للصواريخ والعبوات الناسفة بالكامل وقتل ما يقارب من 8 إرهابيين فى منطقة القيروان جنوب غرب تلعفر، تدمير مضافة للعدو فى ناحية بليج وقتل ما يقارب 12 إرهابيًا كانوا بداخلها وجرح العديد منهم، تدمير وكر للدواعش وبداخله غرفة عمليات بالكامل مع قتل أعداد من الإرهابيين فى ناحية المحلبية فى الموصل.