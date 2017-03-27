انعقاد لجنة التشاور السياسى بين السودان وفنزويلا فى الخرطوم

انعقدت أعمال الدورة الثانية للجنة التشاور السياسى بين السودان وفنزويلا ، اليوم الاثنين بالخرطوم، وترأس الجانب السودانى وكيل وزارة الخارجية السفير عبد الغنى النعيم، والجانب الفنزويلى نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية الدكتور رينالدو بوليفار.



وتم خلال الجلسة مناقشة مجالات التعاون الثنائى المختلفة، حيث أكد الجانبان ضرورة تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بينهما، بجانب توقيع أخرى جديدة فى مجالات التعاون خلال هذه الدورة.



وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الإقليمى والدولي، وأكدا على قضية تطوير الأمم المتحدة ومجلس التأمين من أجل تمثيل عادل لدول العالم الذى يشهد تحولات كبيرة، واستعرض كل جانب تجربته فى مجال تعزيز حقوق الإنسان، فضلا عن التعاون والتنسيق فى المجالات الأخرى وتبادل الدعم والمساندة فى المنابر الدولية.



وقدم رئيس الجانب السوداني، شرحا حول تطورات الأوضاع فى دولة جنوب السودان، ومجهودات السودان فى معالجة الأوضاع الإنسانية، بجانب جهوده فى تحقيق الاستقرار فى كل من ليبيا وإفريقيا الفى منتصف ى، وكذلك التطورات الإيجابية على الساحة الداخلية خاصة فيما يخص تنفيذ توصيات مؤتمر الحوار الوطني.



من جانبه، استعرض رئيس الجانب الفنزويلي، التطورات السياسية والاقتصادية فى بلاده إضافة إلى تطورات الأوضاع فى الإقليم.

وفى ختام الجلسة، تم الأستقرار على عقد اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة القادمة، فى العاصمة الفنزويلية كاراكاس خلال السنة المقبل.

المصدر : مصر ناين