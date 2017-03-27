افتتاح الحديقة النباتية بعد تطويرها بجامعة قناة السويس

افتتح الدكتور عاطف أبو النور، نائب رئيس كلية قناة السويس لشئون البيئة الحديقة النباتية بكلية العلوم، ضمن فعاليات الأسبوع البيئى الخامس التى تنظمه جامعه قناة السويس فى الفترة من 26الى أن 30 مارس الجارى.

ورافقه الدكتور عربى هندى شندى عميد الكلية، والدكتورة منى قصير وكيله الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنميه البيئة، والدكتورة أشرقت خفاجى رئيس قسم النبات، والدكتور عاطف دياب رئيس قسم النبات السابق والدكتورة سيدة جمال الدين والدكتورة وفاء كامل.

وقام نائب رئيس الكلية بجولة للتعرف على أنواع النباتات المختلفة فى الحديقة النباتية، وهى حديقة كشفيه طلابية تسهل العملية التعليمية للطلاب وتحتوى على الكثير من النباتات النادرة والمعرضة للانقراض والصوب النباتيه والنباتات الطبية وأكثر من 17 صنف ًا من أشجار الفيكس “زينه وظل” والموالح.