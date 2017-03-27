مشادة كلامية بين سويلم وفرج عامر بسبب بند الـ سنوات فى حضور الوزير

شهد اجتماع اليوم بلجنة الشباب والرياضة، فى وجود خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، وعمر مروان وزير شئون مجلس النواب، مشادة كلامية بين ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة عضو مجلس الشعب عن دائرة أبو حماد، وفرج سنةر رئيس لجنة الشباب رئيس نادى سموحة.

بدأت المشادة أثناء كلمة ثروت سويلم نائب الشرقية عن مراكز شباب الشرقية، ومشكلة دمج مراكز الشباب التى لا تتوفر بها ملاعب، وخص بذلك مركزى شباب القطاوية والخيس، وأثناء النقاش مع الوزير تدخلالباشمهندس فرج سنةر وأكد أن الموضوع ليس فى جدول الأعمال، وحدثت مشادة بين النائبين وتدخل الوزير والنواب لتهدئة الأجواء، خاصة أن العلاقة بين النائبين متوترة ل إصرار ثروت سويلم المدير التنفيذى للكرة المصرية على وجود بند الـ8 سنوات فى القانون، واستمراره للشفافية ولمصلحة الأندية، ورئيس اللجنة مصرّ على إلغائها.

المصدر : مصر ناين