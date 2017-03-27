جهاز حلمى يقرر استقبال الخواجة بحفل مصغر

كشف إسماعيل يوسف، مدير الكرة بنادى الزمالك، أن محمد حلمى المدير الفنى للفريق وكل أفراد الجهاز المعاون سوف يستقبلون المدرب الأجنبى المقرر توليه المهمة بحفل مصغر، قائلاً: “محمد حلمى ابن من أبناء الزمالك يستحق الثناء على مجهوداته مع الفريق بجانب إخلاصه فى العمل الى أن آخر يوم سيرحل فيه باستقدام المدرب الأجنبى”.

وأضاف تيجانا فى تصريحات خاصة أن حلمى دائماً يضع مصلحة الزمالك فوق جميع الاعتبارات، مشدداً أن الأمر ليس بغريب على المدير الفنى الحالى للفريق بعد مواقفه الثابتة دائماً مع الفريق كونه أحد أبناء قلعة ميت عقبة.

يُذكر أن مجلس الزمالك يفاضل بين أعداد من المدربين الأجانب لتولى المهمة الفنية، ويتم التفاوض معهم خلال الوقت الحالى وعلى رأسهم الفرنسى آلان جيريس والبرتغالى إيناسيو.

المصدر : مصر ناين