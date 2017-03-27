سيناريوهات تنتظر الثائر متعب مع الأهلي أخطرها شنطة الرحيل

تجديد عقده مع الأهلي جاء ل حبه للنادي ولأنه لا يريد من أى أحد أن يتهمه بفرض الشروط على النادى، ولكن تلك الخطوة ليس معناها استمراره مع الفريق، هذا ما كشفه عماد متعب ملك الدقائق القاتلة فى الأهلي فى تصريحات ثائرة بعد فترة من السكون والصمت إنتظاراً لتغيير الأوضاع.

متعب جدد عقده لمدة موسم مع الأهلي لينتهى مع نهاية الموسم المقبل بدلا من الموسم الحالي. ولاقت تصريحات متعب ردود فعل واسعة فى الفى منتصف الأهلاوى ما بين مؤيد ومعارض، وبهذه المناسبة يرصد “اليوم السابع” سيناريوهات تنتظر الثائر متعب فى التقرير التالى..

1- شنطة الرحيل



حسام البدرى

أخطر سيناريو من الممكن أن يواجه عماد متعب فى الأهلي هو التأكد أن كل الأبواب مغلقة، وأن وصوله للمشاركة مع الفريق التى تربى بين جدرانه سنوات طويلة أصبحت مستحيلة، لذا سيكون أمام خيار وحيد وهو حزم الحقائب وإعلان نهاية رحلته مع القلعة الحمراء.

2- التجميد نهائيا



متعب والبدرى

قد تكون تصريحات متعب قد قطعت “شعرة معاوية” بينه وبين البدرى ويتخذ المدير الفنى قراراً بتجميده على دكة البدلاء، وعدم منحه الدقائق القليلة التى كان يظهر فيها بنهاية كل مباراة عقاباً له على غضبه.

3- أزمة عابرة



عماد متعب

فيما قد يتقبل البدرى تصريحات متعب باعتبارها تنفيسا عن غضب مكتوم، ويعتبرها أزمة عابرة وسحابة صيف لن تؤثر على ثقة المدرب فى قدرات القناص، ويستمر فى سياسته مع اللاعب وقناعاته الخاصة باعتباره بديلا ليس أكثر.

المصدر : مصر ناين