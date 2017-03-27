خوفا من تكرار الفضيحة الأخلاقية المصارعة يبحث عن معسكر بديل للبنات

بدأ اتحاد المصارعة، برئاسة حسن الحداد، الكشف عن معسكر لمنتخب البنات بدلا من المعسكر الذى تتم إقامته حاليا بالهايكستب، فى نفس الوقت الذى يعسكر فيه منتخب الرجال هناك أيضا، فى إطار الاستعداد للبطولة الأفريقية التى ستقام بالمغرب من 25 إلى 30 أبريل المقبل.

يأتى كشف اتحاد المصارعة عن معسكر آخر لمنتخب البنات خوفا من تكرار فضيحة الصور المخلة للاعب ولاعبة من المنتخب، التى تم تداولها خلال أحد المعسكرات التى أقيمت بأحد الدول الأوروبية قبل بطولة دولية، والتى ظهرت فيها إحدى اللاعبات فى وضع مخل مع أحد اللاعبين بمعسكر الفريق .

وكان اتحاد المصارعة قد قرر إقامة معسكر للرجال بالهايكستب، بينما منتخب السيدات تم اختيار بورسعيد لإقامته، ولكن بعد توجه اللاعبات إلى بورسعيد فوجئن بمن يخطرهم بضرورة الرجوع والتوجه إلى الهايكستب، وبالفعل بدأ المعسكر للرجال والبنات وهو ما يهدد بأزمة جديدة فى صفوف المنتخبين .

المصدر : مصر ناين