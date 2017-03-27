مصرع داعشيا بنيران عراقية فى محافظة نينوى

لقى 71 إرهابيا من تنظيم (داعش الارهابيه) مصرعهم بنيران عراقية فى مناطق متفرقة بمحافظة نينوى شمالى العراق.



وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة اليوم الاثنين، أنه استناداً لمعلومات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، قصف طيران العراق تجمعا لعناصر تنظيم (داعش الارهابيه) الإرهابى فى ناحية بليج جنوب غرب قضاء “تلعفر” بمحافظة نينوى شمالى العراق، قادمين من سوريا وحصيبة بالأنبار.



وأشارت إلى أن القصف أسفر عن مصرع 50 إرهابيا وتدمير عشر سيارات مختلفة الأنواع، ودمرت بعض المقرات التى تحصن بداخلها إرهابيون وإحباط اتخاذهم من ناحية بليج مركزًا لانطلاق عملياتهم الإرهابية.



كما دمر الطيران العراقى مخزنا للصواريخ والعبوات الناسفة، وقتل 8 إرهابيين فى منطقة القيروان جنوب غربى تلعفر، ومضافة للإرهابيين فى ناحية بليج، مما أسفر عن مصرع 12 إرهابيا آخرين كانوا بداخلها وجرح آخرين، إضافة إلى تدمير مقر لداعش الارهابيه وبداخله غرفة عمليات وقتل العديد من الإرهابيين فى ناحية المحلبية جنوب غربى الموصل.

كما تمكنت قوات واجبة نينوى من قتل انتحارى من داعش الارهابيه يرتدى حزاما ناسفا قبل تفجير نفسه بعد عبوره لنهر دجلة قادماً من قرية “كنعوص” فى الساحل الأيسر للشرقاط باتجاه قرية “أجمسة” فى الساحل الأيمن الشوفة لناحية القيارة جنوب مدينة الموصل بمحافظة نينوى شمالى العراق.

المصدر : مصر ناين