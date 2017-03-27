نستعرض أهم ما ورد من أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 27 / 3 / 2017، والتى جاء فى مقدمتها، منتخب المحليين يهزم بنين وديا بهدفى عمرو مرعى ومحمود متولى.

بالصور.. منتخب المحليين يهزم بنين وديا بهدفى عمرو مرعى ومحمود متولى

حقق المنتخب الوطنى للمحليين، بقيادة هانى رمزى، فوزا بهدفين نظيفين على منتخب بنين الأول على استاد الدفاع الجوى، فى إطار استعدادات منتخب المحليين لمباراة المغرب، المقرر لها أغسطس المقبل، فى تصفيات أمم أفريقيا للمحليين المقرر إقامته فى كينيا 2018.

الأهلي يتوج بلقب البطولة الأفريقية لأندية الطائرة على حساب النجم الساحلى

توج فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلي، بقيادة مديره الفنى محمد مصيلحى، بلقب البطولة الأفريقية للأندية بعد الفوز على النجم الساحلى بنتيجة 3/1 فى النهائى بتونس.

تطبيق خاصية حكم الفيديو بالدورى أول مايو.. و1500 جنيه راتبه فى المباراة

كشف محمد نصر المخرج التليفزيونى، أن أول شهر مايو سيتم فيها تطبيق الحكم الإضافى بالصوت والصورة خلال المباريات، للوقوف على الأخطاء التى يقع فيها الحكام ومساعدتهم فى اتخاذ القرار الصائب.

عصام عبد الفتاح: لائحة عقوبات خاصة على المطالبين بإعادة الفيديو

كشف عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على لجنة الحكام، أنه سيتم تطبيق وضع لائحة خاصة مع تطبيق حكم الفيديو فى المباريات.

منتخب المحليين يواجه الجزائر وديا فى يونيو المقبل

كشف هانى رمزى، المدير الفنى لمنتخب المحليين، أن الفريق سيخوض مباراة ودية أمام الجزائر فى شهر يونيو المقبل، فى إطار الاستعدادا لمواجهة المغرب فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للمحليين 2018.

أحمد حسن يصدر بيانا للرد على قرار مجلس النواب برفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور

أصدر أحمد حسن عميد لاعبي العالم، بيانا رسميًا للرد على قرار مجلس النواب برفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، فى البلاغات المقدمة ضده للتحقيق معه.

أزمة قام بفتحى وعبد الحفيظ فى الأهلي.. من الألف إلى الياء

تشهد العلاقة بين أحمد قام بفتحى لاعب فى منتصف الأهلي، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة فى الوقت الحالى توترا بعض الشىء بعد أن أطلق الجوكر تصريحات هاجم فيها مدير الكرة سيد عبد الحفيظ ل تعمّد الأخير إخفاء العرض الرسمى الذى تلقاه اللاعب الدولى من نادى أهلى جدة السعودى خلال فترة الانتاصدر ات الشتوية الأخيرة.

برزنتيشن تنعش خزينة الاتحاد السكندرى بمليون و200 ألف جنيه

انتعشت خزينة نادى الاتحاد السكندرى، بعد تحصيل مليون و200 ألف جنيه من الشركة الراعية برزنتيشن، لتحل الأزمة المالية التى كان يعانى منها النادى على مدار الشهور الماضية، وتسببت فى عدم صرف رواتب اللاعبين والجهاز الفنى.

المصدر : مصر ناين