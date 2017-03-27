شركة الميناء عقب سيجارة تسبب فى حريق محدود بمبنى الركاب رقم

اصدر ت شركة ميناء القاهرة الجوى، أن نشوب حريق محدود مساء اليوم الاثنين، بمكتب الايرادات الخاص باحدى الشركات المستأجرة داخل مبنى الركاب رقم 3 حدث ل عقب سيجارة مشتعل فى سله المهملات بالمكتب .

وأضافت الشركة في بيان لها أنه وفور تصاعد الأدخنه انطلقت صفارة الإنذار ورشاشات المياه وتم التسنةل عن طريق الدفاع المدنى لشركة الميناء وتم السيطرة على الحريق.

وأشارت الشركة في بيانها أن الخسائر الناتجة عن الحريق محدوده وهي عبارة عن تليفون المكتب وبعض اجهزة الكمبيوتر، وتم عمل محضر بالواقعه والقبض على المتسببين للحريق وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية.

المصدر : مصر ناين