فريق سنتريس يقتنص بطولة دورى مراكز الشباب من تلا

أقتنص فريق مركز شباب سنتريس لقب النسخة الرابعة من بطولة دوري مراكز الشباب لكرة القدم في المنوفية، بعد تغلبه على فريق مركز شباب تلا بركلات الترجيح 4 فى المقابل 2، عقب انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب مركز شباب قويسنا.

حضر المباراة سوسن طايل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنوفية، المستشار محمود السخاوي رئيس منطقة المنوفية لكرة القدم، محمد زكي رئيس مجلس مدينة قويسنا، ونبيل علي، ضياء عجور مندوبا عن وزير الشباب والرياضة، رمزى جلال وكيل المديرية، السيد رمضان القائم بعمل رئيس لجنة حكام المنوفية، فوزي عبد الغني مسؤول الحكام بالبطولة، محمد عباس رئيس لجنة حكام المنوفية السابق، محمد سلامة ومحمد شيحة معاونى وكيل وزارة الشباب والرياضة، مسؤولو مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية.

ضم فريق سنتريس بقيادة جمال عرفة المدير الفنى، وعبدالناصر مصطفى رئيس مجلس الادارة ” محمود فاندا، ضياء نظمي، إيهاب سعيد، محمد الفار، سعيد شكري، عبد العزيز عمران، أحمد سامي، كريم شحاتة، إبراهيم بكر، شعبان الجيزاوي، محمد عاطف، والبدلاء محمد صبحي، رجب عمران، عمرو عمر، محمد سمير، محمد عبد الرازق سيسا، محمود سعيد، فيما ضم فريق تلا ” حسين رضا، شريف عفان، محمد البنا، أحمد العيسوي، باسم شوقي، أيمن متولي، محمود جبارة، فاروق صقر، ماهر علام، مصطفى صيام، محمد فوزي، والبدلاء إبراهيم نوير، سيد عبدالغفار، محمد المراكبي، محمد أبو سنةر، شعبان بلوز، أحمد زينهم، كريم علوان.

بدأ اللقاء بداية قوية وسجل ابراهيم بكر لاعب سنتريس الهدف الأول فى الدقيقة 14 من الشوط الأول، وفي الدقيقة 26 سجل مصطفى صيام هدف التعادل لتلا، ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي فاز بها سنتريس، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي، وشهدت ركلات الترجيح تسجيل 4 أهداف لسنتريس عن طريق سعيد شكري، وأحمد سامي، ورجب عمران، وكريم شحاتة، وسجل ركلتي تلا سيد عبد الغفار، ومحمد فوزي، وأدار اللقاء طاقم حكام مكون من حسن السندبيسي، طارق شحاتة، محمد شحاتة، حكم رابع صالح عبد العاطي .

يذكر أن الدورى شارك به 24 فريق يشبه ون المراكز الإدارة للمحافظة على مدار 24 اسبوع، واستطاع فريق مركز شباب تلا ان يصل للمركز الأول بالمجموعه الاولى و اكد احقيته فى الوصول للمباراة النهائية بعد تغلبه على مركز شباب زاوية جروان بنتيجة 1/0 ، كما استطاع فريق مركز شباب سنتريس ان يكون اول المجموعة الثانية بدون هزيمة واحدة و برصيد اكبر أعداد من النقاط و الاهداف و أقوى هجوم، كما أكد احقيته في الوصول للمباراة النهائية بعد تغلبه على منافسه العنيد فى دور قبل النهائي فريق مركز شباب مدينة الشهداء بضربات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء وقت المباراة بالتعادل الايجابي 1/1لكلا منهما.

المصدر : مصر ناين