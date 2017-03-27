بالصور وزير التنمية المحلية يستمع إلى المخطط الاستراتيجى لمحافظة أسوان

بدء قبل قليل، اجتماع وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف، بالمسئولين التنفيذيين بمحافظة أسوان، لعرض المخطط الاستراتيجى للمحافظة، وحضر الاجتماع اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، واللواء مجدى موسى، مدير تأمين أسوان.

وقدم محافظ أسوان عرضاً حول المخطط الاستراتيجى للمحافظة، وتحدث عن التحديات والأهداف المستقبلية، قائلاً “أهم الإنجازات من يناير 2016 والى أن الآن تشمل فى مجال البنية التحتية مشروعات تم الإنتهاء منها ومنها لأول مرة وضع خريطة بالمشاكل والمطالب الجماهيرية وعرضها مباشرة على أجندة كبار المسئولين فى الدولة والنظام وهو الذى ترتب عليه نتائج عديدة فى دفع العمل بالمشروعات المتوقفة من أهمها تخصيص 272 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر شملت 249 مليون جنيه لصالح إستكمال 80 مشروعاً فى جميع مراكز ومدن المحافظة بقطاعات البنية الأساسية فى مياه الشرب والصرف الصحى والطرق والوزارة ، وأيضاً المواقع الخدمية فى الإسكان والحماية المدنية ، بالإضافة إلى 23.3 مليون جنيه لإستكمال قرية الأعقاب كسكن بديل لمتضررى السيول.



جانب من حضور التنفيذيين



وزير التنمية المحلية



محافظ أسوان خلال العرض



السكرتير السنة لمحافظة أسوان

المصدر : مصر ناين