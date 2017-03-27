عصام زكريا استقبلنا فيلم للمشاركة بمهرجان الإسماعيلية

التقى الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما ورئيس المركز القومي للسينما والناقد السينمائي عصام زكريا رئيس مهرجان الإسماعيلية ووائل ممدوح مدير سنة المهرجان مع اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية ومحمد عبد السلام الصيرة السكرتير السنة للمحافظة والفنان ماهر كمال مدير سنة ثقافة الإسماعيلية وأعدادًا من القيادات بالمحافظة وذلك لوضع الإستعدادات والترتيبات النهائية للدورة التاسعة عشر لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة والمقرر أقامتها في الفترة من 19 الى 25 أبريل المقبل.

ومن جانبه أكد عصام زكريا رئيس المهرجان أنه تلقى أعدادا كبيرا من الطلبات من مختلف دول العالم للمشاركة فى دورة المهرجان هذا السنة إضافة الى استقبال أعداد كبير من الأفلام التى تصل الى نحو 2500 فيلم والتى يجرى فرزها وتصنيفها وتقييمها بمعرفة اللجان المتخصصة بالمركز القومى للسينما، وأشار الى أن شعار دورة مهرجان هذا السنة تحت أسم “مهرجان الإسماعيلية لأهل الإسماعيلية” وأنه سوف يتضمن تكريم الفنان هاشم النحاس مؤسس المهرجان وإهدائه الى روح الفنان الراحل المخرج كامل القليوبى، إضافة الى إقامة أعداد من الورش الفنية التدريبية.

وأظهر عصام أنه سوف يتم ضمن فعاليات دورة المهرجان لهذا السنة إقامة ورشة عمل متخصصة للرسوم المتحركة وأفلام التحريك بالتعاون مع المركز الثقافى الكورى والسفارة الكورية وورشة آخرى متخصصة للسيناريو ومن المنتظر أن تشارك فى دورة هذا السنة أعداد كبير من مختلف دول وقارات العالم التى تشترك لأول مرة.

ومن جانبه أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية على أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسخر كل إمكانياتها لخدمة الأعداد والتجهيز اللازم لإقامة دورة مهرجان الإسماعيلية الدولى والذى يتواكب مع الاحتفالات بذكرى تحرير سيناء وأحياء الذكرى السنوية الثانية للراحل الشاعر عبد الرحمن الأبنودى، كما أكد المحافظ ضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة للاستعداد لمهرجان هذا السنة والعمل على توفير كل الاحتياجات لإخراج دورة هذا السنة بالشكل المتميز الذى يليق باسم مصر والاسماعيلية ومشوفة كل التجهيزات اللوجيستية للمهرجان وتذليل أى عقبات.

المصدر : مصر ناين