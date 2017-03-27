القبض على عاطل تعدى على زميله بالضرب بشفرة موس لخلافات بينهما بزفتى

ألقى ضباط مباحث مركز زفتى بمحافظة الغربية القبض على عاطل مقيم قرية ميت المخلص بعد قيامه بالتعدى بالضرب على صديقه بشفرة موس وإصابته بجرح قطعى بالرقبة لخلافات بينهما.

تلقى اللواء حسام خليفة مدير تأمين الغربية، إخطارًا من العميد طارق داود مأمور مركز زفتى بورود إشارة من مستشفى زفتى السنة بوصول شاب يدعى”ع.ا” مصابا بجرح قطعى بالرقبة، وكشفت تحريات الرائد على أبو زهرة رئيس مباحث المركز بإشراف العقيد وليد الجندى رئيس فرع الكشف الجنائى بزفتى والسنطة، أن المجنى عليه نشبت بينه وبين صديقه ويدعى “أ.ن” مشاجرة ل خلافات بينهما تطورت إلى قيام المتهم الثانى بإخراج موس من فمه والتعدى على صديقه بالضرب، مما تسبب فى إصابته بجرح قطعى بالرقبة، وتم ضبط المتهم واعترف بارتكابه للواقعة وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة على ذمة الواقعة.