طالبة بالإسكندرية تفوز بالمركز الأول على الجمهورية للتحدث بالفصحى والخطابة

اصدر جمعة ذكرى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إن تعليم الإسكندرية حقق فوزًا جديدًا، بعد فوز الطالبة سارة محمد يوسف سيد بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة التحدث بالفُصحى والخطابة والإلقاء الشعرى وتعميق دراسة النحو لسنة 2017، وتم تصعيدها للتصفية القمية على مستوى الوطن العربى بكلية الدول العربية يوم الأربعاء الموافق 5 من أبريل القادم.

يذكر أن الطالبة سارة هى إحدى طالبات مدرسة الرمل الثانوية بنات بإدارة شرق التعليمية، و قد قدم جمعة ذكرى التهنئة للطالبة وإلى مدير سنة التعليم السنة دكتور محمد الجيزاوى ومدير سنة الإدارة أمال عبد الظاهر ولتوجيه سنة اللغة العربية بقيادة لطفى عباس موجه سنة المادة.