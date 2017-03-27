جمال عبد الناصر يكتب لماذا لم يستمر أحمد زكى فى التمثيل للمسرح؟

النجم الراحل أحمد زكى بدأ حياته مشبه اً مسرحيًا هاويًا فى مسقط رأسه بالزقازيق ثم نزح إلى القاهرة والتحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية وظل يكافح إلى أن وصل لمحطته الأولى وهى مسرحية كوميدية أخرجها وقام ببطولتها (عبد المنعم مدبولى) سنة 1969 بعنوان “هاللو شلبي” وكان أحمد زكى وقتها الى أن الأن طالبًا بالمعهد لكنه لفت إليه الانظار بدور صغير جد يظهر فيه على خشبة المسرح لأربع دقائق وكان المطلوب منه أن يقلد صوت وانطباعات محمود المليجى ليقنع مدبولى ـ الذى كان يلعب دور مخرج مسرحى أيضًا فى هذا العرض ـ بموهبته وبعد أن أدى أحمد “نمرة التقليد” فوجئ بتصفيق حار من الجمهور ومن مدبولى نفسه.



أحمد زكي في مسرحية العيال كبرت في دور كمال

وقتها وجد الفى منتصف الفنى أمامهم شابًا أسمر لا يعرفون اسمه يرونه لأول مرة ولم يكن ثمة فارق على الإطلاق بينه وبين المليجى فالصوت وانطباعات الوجه والحركة والأداء هى نفسها التى يفعلها المليجى وجراء ذلك نجح زكى وأصبح مطلوبًا فى المسرح فقدم 5 مسرحيات بعدما قدم دور “راضى” فى مسرحية “هاللو شلبي” فشارك فى بطولة “القاهرة فى ألف سنة” سنة 1969 ثم “اللص الشريف” سنة 1971 ثم “مدرسة المشاغبين” فى دور “أحمد” سنة 1973 و”أولادنا فى لندن” سنة 1973 وأخيرًا “العيال كبرت” سنة 1979 فى دور “كمال” الابن العاقل الحكيم أحيانًا الذى ينصح أخواته إلا أنه وبعد انتهائه من مسرحية “العيال كبرت” آخر مسرحياته شعر بأن المسرح لن يقدمه خطوات للأمام فى عالم التمثيل وأن تركيزه لابد أن يكون فى السينما ليتبوأ البطولة خاصة أن نجم الفنان عادل إمام بدأ يعلو فى السينما وانفصل عن رفاقه فى مدرسة المشاغبين وقدم بمفرده مسرحية “شوف ما شافش حاجة” وهنا قرر زكى أن يشق طريقه فى السينما ويطلق المسرح للأبد وظل طوال تاريخه لا يقدم مسرحًا الى أن وفاته.



الراحلان أحمد زكى وحسن مصطفى من مسرحية مدرسة المشاغبين

أحمد زكى من صنف ية المشبه ين الذين يتميزون بالتلقائية فى الأداء ويمل من الرتابة وإعادة الحوار مرة أخرى بنفس الصوت وبنفس رد الفعل وهذا هو المشبه المسرحى بالإضافة أن المسرح الذى كان ينتمى إليه والفرقة التى بدأ معها كانت تقدم الكوميديا وهو لم يكن يميل إليها فى الأداء فهو مشبه التفاصيل والتعايش والتشخيص وهذا مجاله السينما وأمام الكاميرا جراء ذلك لم يستمر فى المسرح وهرب منه ورفض الكثير من العروض التى عرضت عليه بعد مسرحية “العيال كبرت” وركز أكثر فى السينما وفى المسلسلات الدرامية .

أحمد زكي في مشهد آخر من مسرحية العيال كبرت



أحمد زكي وسعيد صالح فى مسرحية العيال كبرت



أحمد زكي وعادل إمام ويونس شلبي وهادى الجيار من مسرحية مدرسة المشاغبين



أحمد زكي ويونس شلبي وسعيد صالح

المصدر : مصر ناين