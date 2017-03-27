بالفيديو والصور قصة إحتراق منزل مرة خلال أسبوعين بدون سبب

“حريقة في بيت عوني” أصبح خبرا عاديا يتداوله أبناء قرية ميت الكرماء، الشوفة لمركز طلخا، بمحافظة الدقهلية، دون أن يحركوا ساكنا فلطالما اندلعت النيران بالمنزل، والكائن بشارع السلام بالقرية، بشكل شبه يومي لأسباب غير معلومة.

تعود تفاصيل الواقعة لاشتعال النيران الأسبوع الماضي، بمنزل مواطن ويدعى عوني عبد السلام إبراهيم، سنةل، في الطابق الثالث بدون سبب، وقام الأهالي بالسيطرة على الحريق، لتندلع النيران في الطابق الأول من المنزل بعدها مباشرة، ويتوالى إندلاع النيران بشكل شبه يومي بالطابق الثالث والأول.

هل المنزل مسحور؟؟

وقام سكان العقار، في الطوابق الثلاثة التي يتكون منها المنزل، وهم عبد الله ابراهيم سيد أحمد المنسي، سنةل، 42 سنة، وعوني ابراهيم، 55 سنة، موظف بالأزهر وفتوح 46 سنة، سنةل يعولون 15 فردا من أبنائهم وزوجاتهم، ويسكنون المنزل منذ 60 سنة، بنقل أثاث منزلهم خوفا عليه من الاحتراق بالنيران، إلى منازل الجيران، وهجروا المنزل، وادعى أهالي القرية وجود سحر بالمنزل، يؤدي لاندلاع النيران بشكل متكرر.

وسادت حالة من الخوف في صفوف أبناء القرية، وخاصة أصحاب المنازل المجاورة، للمنزل المحترق، وتجمع الناس في الشارع، بشكل شبه يومي، معهم آواني من المياه، تحسبا لاشتعال النيران في أي وقت، حيث لا تنطفئ النيران سوى بالمياه، وأصبحت شائعة وجود جان أو أعمال سحر بالبيت، هي المنتشرة والمسيطرة على أذهان أبناء القرية.

يقول أحمد عبد السلام، أحد أقارب عوني مالك المنزل، إن المنزل يعاني من اشتعال النيران، منذ أكثر من شهر بدون سبب، وتحترق أشياء غريبة، مرتبة السرير، ولا يحترق السرير، نطفئ نار المرتبة، نفاجئ باحتراق شئ آخر، والتسجيل ولع بدون سبب، حاجات فوق الخيال، ولا نعلم السبب، كل 5 دقائق الشارع كله يخرج، وبلغنا الواجبة ولم تفعل لنا شئ، ونستجد بالأزهر وعلمائه وشيوخه لحل المشكلة، الشارع به 100 بيت كله خايف، والأطفال يخافون النوم في المنزل، منذ انتشار شائعة أن هناك سحر يؤدي إلى حرق المنزل بدون سبب.

دولاب المنزل يحترق

وتقول زوجة عوني، أنا جالسه فوجئت بدولاب المنزل يحترق، والملابس احترقت، ودخان انبعث كثيف خنقني وكاد أن يودي بحياتي، خرجت خارج المنزل، وجدت أيضا دولاب ملابس شقيق زوجي يحترق، بدون سبب في نفس اللحظة.

وتقول زوجة إبراهيم، دولاب الملابس احترق بدون سبب، والأحذية كانت خارج المنزل، احترقت على الباب، وقمت بإطفاء المياه، وقمت بوضع المرتبة على السطة، كانت مبتلة، احترقت من نفسها بدون سبب، كل أثاثننا احترق بدون سبب وفقد نا خسائر فادحة، والبيت كان منقطع عنه الوزارة ، والثلاجة كانت تعمل والديب فريزر يعمل.

وتضيف زوجة إبراهيم، نار غريبة تشتعل بشكل غريب، تشتعل في بعض ، ولا تشتعل في بقية الأجزاء، يعني بعض من الدولاب احترق لم يحترق البعض الآخر، ماذا سنفعل، النيران مش عادية شبه التي نوقدها بيدينا، نار بدخان كثيف يقوم بالخنق والحرق في القصبة الهوائية، ونزلت من المنزل، وجد الفرن مشتعل وكانت الأنبوبة موجود خلف الفرن، لم تنفجر الأنبوبة، ذهبنا خارج المنزل، ونمنا في الشوارع، السجادة اشتعلت على الحبل، أطفأنا السجادة اشتعلت النيران في شقة أخرى وأنا أعيش في هذا المنزل منذ 40 سنة، ولم نر أي شئ من هذه الأمور، أول ما اشتعلت النيران منذ شهر، واشتعلت النيران على السطح في قش كان موضوع، فقمت بإزالة القش من على السطح، فنزل القش إلى شقتي فمضى لنا شهران والنيران نعاني منها، وجبنا شيوخ ولم يحلوا لنا المشكلة.

النيران تشتعل في سجادة

ويقول سالم راشد، أحد الجيران، اشتعلت النيران في سجادة، نيران بسيطة، ولكن حرارتها عالية جدا، جبنا طفاية حريق، لإخماد اللهيب ، فلم تخمد الطفايات النيران، جبنا حلة مياه، وقمنا بسكبها على السجادة، فانطفأت السجادة، حاجات غريبة لدرجة إني بعد ما طفيت السجادة، لقيت الجدار في الطابق الثاني اشتعلت، ووجدت المسجل اشتعل والمرآة، ولا نعلم سبب الحريق، وحرارة اللهيب عالية، لكنها لا تحرق، مجرد ان نقوم بلمس النيران بإيدينا تنطفئ، الوقتي نحن نعيش في رعب ونريد الأزهر يتدخل لحل الأزمة.

وناشد الأهالي شيوخ الأزهر، بالتدخل، لإنهاء ما يسمى بالسحر، وإبطاله، وإلقاء النصيحة والمشورة لهم، وحمايتهم وحماية أرواحهم وأجسادهم من النيران التي تشتعل، من وقت لآخر.

واصدر الشيخ سامح الجزار، إمام وخطيب بالأوقاف “إذا ظن أحد من الناس، أن سحر قام أحد بعمله له، أو هناك تسليط من الجان عليه، فليعتمد على الرقية الشرعية، التي علمنا إياها الرسول الأكرم، ومن أشبه ة ذلك سورة البقرة، والمعوذات، والجان قادر على الخداع البصري والتشكل في أشكال معينة شبه النيران، ولكن لا نعتمد على ذلك الظن، فلابد من الكشف في مصادر الوزارة ، قد يكون ماسا كهربيا، أو أطفال، أو ذلك من فعل شياطين الإنس، فشبه ا أن يكون هناك أحد من الناس يريد أن يشتري المنزل بثمن بخس، أو بينه وبين أصحاب المنزل عداوة، فيقوم بعمل ذلك في الخفاء، وعلى أي حال الرقية الشرعية مطلوبة لكل مسلم في كل، وقت للتحصن من وساوس الشيطان، وارتباط العبد بربه، وإستنزال الشفاء والرحمة، وطلب البركة والمغفرة.

وكان أهالى قرية ميت الكرماء، الشوفة لمركز، طلخا، بمحافظة الدقهلية، قاموا بقطع شريط السكة الحديد، مساء أمس الأحد، وذلك بعد احتراق المنزل المذكور 35 مرة خلال أسبوعين.



نقل أساس المنزل للخارج

احترق بعض من الأثاث

أحد أسر المنزل المحترق

أثاث المنزل

سكان المنزل المحترق

انهيار أثاث المنزل

احتراق أجزاء من الأثاث

أثر الحريق في السجاد

أحد سكان العقار

الكتب الدراسية لأبناء ملاك المنزل

بعض محترق من المنزل

سيدة مسنة متضررة من حريق المسجد

المصدر : مصر ناين