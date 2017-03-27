فرنسا تدعم تشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول الانتهاكات بحق الروهينجا فى بورما

أوضح ت فرنسا عن تأييدها لتشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان فى بورما لاسيما بحق أقلية الروهينجا المسلمة.



جاء ذلك فى البيان الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الاثنين بمناسبة اختتام اعمال الدورة ال34 لمجلس حقوق الانسان فى 24 مارس.



و ذكر البيان ان فرنسا ساندت مع شركائها الأوروبيين-خلال مجلس حقوق الانسان- تكليف بعثة تحقيق فى مزاعم ارتكاب انتهاكات خطيرة فى بورما وخاصة ضد أقلية الروهينجا و ذلك بالاضافة الى تجديد ولاية بعثة التحقيق الدولية المستقلة لمكافحة الافلات من العقاب فى سوريا.

كما رحبت فرنسا بتمديد عمل بعثات اخرى لحقوق الانسان فى مالى و ايران و كذلك عمل المقررين الخاصين بشأن المدافعين عن حقوق الانسان و حرية التعبير و المختصين بقضايا التعذيب و المسنةلات القاسية و غير الانسانية و المهينة.



وأضاف البيان أن المجلس قام بتعزيز ولاية لجنة حقوق الانسان فى جنوب السودان الى أن تتمكن من جمع الادلة حول الانتهاكات الخطيرة المرتكبة فى هذا البلد. و قرر ايضا تعزيز مشوفة حقوق الانسان فى ليبيا و كوريا الشمالية.



و أثنت فرنسا ايضا على تصريح رئيس مجلس حقوق الانسان الداعى الى تعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان فى هايتى بمساعدة المفوضية العليا لحقوق الانسان.

و اختتم بيان الخارجية الفرنسية بأن وزير الدولة للشؤون الاوروبية هارليم ديزير ذكر فى اول مارس بالأولويات و الاهداف التى تعتزم فرنسا مواصلتها فى اطار ترشحها لولاية جديدة بمجلس حقوق الانسان للفترة 2018-2020.

المصدر : مصر ناين