مصرع مجند بعد دهسه أتوبيس أثناء تنظيم حركة النقل الثقيل بالطريق الدائرى

لقى مجند شوف للإدارة السنةة للمرور مصرعه بعدما صدمه أتوبيس رحلات أعلى الطريق الدائري بالقرب من نفق سعد الدين الشاذلى أثناء قيامه بتحويل حركة سيارات النقل الى طريق الإسماعيلية الصحراوى لتنظيم حركة النقل و لعدم يقظة سائق الأتوبيس اصطدم بالعلامات الإرشادية و المجند.

وأدى الحادث لظهور كثافات مرورية للمتجه من السلام وفى طريقه إلى القطامية وانتقل رجال المرور إلى المكان ويتم سحب الكثافات أعلى الطريق فيما تم نقل المصاب بمستشفى الواجبة بمدينة نصر.

تلقت غرفة عمليات الإدارة السنةة للمرور، بلاغا من غرفة النجدة بحادث مرورى أعلى الطريق الدائرى و بدوره أمر اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور بانتاصدر رجال المرور إلى المكان ليتم إزالة حطام الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

المصدر : مصر ناين