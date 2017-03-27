وزير دفاع تونس يبحث مع مسؤول أمريكى كبير التعاون فى قطاع الطيران

كشف وزير الدفاع التونسى فرحات الحرشانى اليوم الاثنين مع قائد القوات الجوية الأمريكية بأوروبا وإفريقيا تود وولترز سبل دعم التعاون فى قطاع الطيران فى البلدين فى مجال التدريب.



واصدر بيان صادر عن وزارة الدفاع التونسية إن الحرشانى أبرز خلال لقائه بالمسؤول العسكرى الأمريكى متانة العلاقات التونسية الأمريكية، مشيدا بمستوى التعاون العسكرى القائم بين البلدين الذى بلغ “مستويات رفيعة فى ميدان التدريب“.



وثمن وزير الدفاع أيضا التعاون القائم بين المصالح الاستعلاماتية التونسية ونظيرتها الأمريكية فى مجال تبادل المعلومات ونقل التكنولوجيا.



من جهته، عبر قائد القوات الجوية الأمريكية بأوروبا وإفريقيا عن حرص واشنطن على مواصلة دعم القدرات العملياتية للقوات المسلحة التونسية وتطويرها لمكافحة الإٍرهاب، مشيدا بالروح القتالية لجيش الطيران التونسي.

المصدر : مصر ناين