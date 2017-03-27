عبد الحفيظ اللى مش عجبه نظام الأهلي يمشى والعقوبات فى انتظار المخالف

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلي، أن هناك ونظاما محددا يتم اتباعه داخل جدران القلعة الحمراء، ويجب على الجميع احترامه والعمل وفقاً للوائح وعدم الخروج عن النص.

وأضاف عبد الحفيظ خلال تصريحاته لقناة “الأهلي”: “فى بعض اللاعبين هنبدأ نتكلم معاهم الفترة المقبلة، بخصوص نسب المشاركة، فإذا ارتضوا النظام كان بها، وإذا لم يرتضوا ووجدوا أن الأمر لا يتماشى مع طموحاتهم فحينها سيكون القرار قرارهم والأهلي لم يقف أمام مستقبلهم”.

وأردف مدير الكرة: “القرار الأول والأخير سيكون للمدير الفنى، والقائمة تضم 30 لاعبا ويضع المدرب ما يقرب من 14 لاعبا فى المقام الأول ليعتمد عليهم، وهذا أمر طبيعى، وسنكون واضحين تماماً مع جميع اللاعبين فى بداية الموسم المقبل ليعرف كل منهما دوره ونسب مشاركته ليتخذ القرار الأصلح له، الى أن لا يشعر بالظلم فيما بعد”.

وأظهر سيد عبد الحفيظ أنه سيتم توقيع عقوبات مالية على جميع اللاعبين المخالفين وفقاً للائحة المعمول بها فى النادى، مشيراً إلى أن تطبيق النظام أهم شىء فى القلعة الحمراء، قائلاً: “ارتضاء اللاعبين الكبار بالعقوبات يسهل عملية التسنةل مع باقى اللاعبين، ونحن نفخم اللاعبين الكبار احتراماً لتاريخهم لكن لا يمكن أن نوافق على ضرب استقرار الفريق”.

شوف عبد الحفيظ: “ميهمنيش أبداً أن يقبل اللاعب العقوبة أو يرفضها، لكن لا يمكن أن نوافق على التعليق على تلك العقوبة فى الإعلام، لأن هذا نظام النادى ولا نسمح باختراقه، ووضع طبيعى أن يشعر اللاعب بالاستياء من الخصم، لكن ليس من حقه التعقيب على العقوبة لأنه اختصاص الجها الفنى والإدارة”.

المصدر : مصر ناين