مصرع شاب بطلق نارى من مجهولين بأسيوط

قام مجهولون مساء اليوم الإثنين بإطلاق الأعيرة اللهيب ية بصدر أحد الشباب، ولفظ أنفاسه الأخيرة وتم التحفظ على الجثة بمستشفى القوصية المركزى بأسيوط.

تلقى اللواء عاطف قليعى مدير تأمين أسيوط إخطارا من مأمور مركز واجبة القوصية يفيد ورود بلاغ من أهالى منطقة السوق بالقوصية بقيام 3 أفراد مجهولين باقتحام صالون حلاقة واطلاق اعيرة نارية مباشرة بصدر “فرج.م.ك” 27 سنة، فلقى مصرعه في الحال، وعقب ذلك قاموا بإطلاق أعيرة نارية من أسلحة الية بالهواء قبل مغادرة المكان.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى القوصية المركزى تحت تصرف النيابة وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة والتحرى حول ملابسات الحادث.