أخبار الإسماعيلى اليوم الإثنين / /

شهد نادى الإسماعيلى اليوم العديد من الأخبار المهمة، والتى جاء فى مقدمتها، ارتياح فى قلعة الدرويش بعد اعتماد الميزانية ل مناوشات المعارضة.

الإسماعيلى يعسكر الجمعة استعدادا للمقاصة

قرر الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة التشيكى فرانز ستراكا، دخول معسكر مغلق يوم الجمعة المقبل، استعدادا لمواجهة المقاصة يوم الأحد المقبل، فى الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدورى السنة على استاد الفيوم.

ارتياح فى الإسماعيلى بعد اعتماد الميزانية ل مناوشات المعارضة

سيطرت حالة من الارتياح على مجلس إدارة النادى برئاسةالباشمهندس إبراهيم عثمان بعد اعتماد الميزانية من قبل أعضاء النادى فى اجتماع الجمعية العمومية الذى عقد يومى الجمعة والسبت الماضيين، لاسيما بعد الأنباء التى ترددت عن نية المعارضين للمجلس الحالى فى قام بفتح بعض البنود المدرجة فى الميزانية، شبه بند العلاقات السنةة والإدارية وتكاليف المباريات خارج وداخل الأرض.

مدرب الإسماعيلى: جاهزون لـ”تجميد” الطواحين الأربعة فى المقاصة

أكد أبو طالب العيسوى مدرب سنة الإسماعيلى، أن مباراة فريقه أمام المقاصة والمقرر لها الأحد المقبل، ستكون صعبة نظرا لقوة الفريق الفيومى، الذى ينافس على المراكز الأولى، ويمتلك لاعبين مميزين وجهاز فنى مميز بقيادة إيهاب جلال.

الإسماعيلى يفاوض حارس مرمى غزل المحلة

دخل مسئولو نادى الإسماعيلى فى مفاوضات جادة مع محمد فوزى حارس مرمى غزل المحلة، من أجل تدعيم مركز حراسة المرمى فى صفوف الدراويش خلال فترة الانتاصدر ات الصيفية المقبلة، بعد المستوى القوى الذى ظهر عليه اللاعب مع فريقه بدورى الدرجة الثانية والذود عن مرماه فى العديد من المباريات.

المصدر : مصر ناين