الاتحاد الأوروبى يستدعى سفير الفلبين ويطلب تفسيرا لخطاب دوتيرتى

استدعى الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، القائم بالأعمال فى سفارة الفلبين ببروكسل ألان دينيجا، وذلك لطلب تفسير على خطاب الرئيس رودريجو دوتيرتي، والذى هدد فيه بإعدام المسؤولين الأوروبيين الذين يعارضون جهوده الخاصة بإعادة عقوبة الإعدام ضد مهربى وتجار المخدرات.



ونقلت قناة “إيه بى سي” الإخبارية عن مكتب الخدمة الخارجية (وزارة خارجية الاتحاد الأوربي) إفادته بأنه استدعى القائم بالأعمال لطلب “تفسير للتعليق الأخير من الرئيس دوتيرتى غير المقبول”، وهى الخطوة التى عكست غضبا أوروبيا من الرئيس الفلبيني.



وكان الاتحاد الأوروبى قد نفى من قبل ما زعمه دوتيرتى بأن الاتحاد تقدم بحل لمشكلة المخدرات فى الفلبين يشمل قام بفتح عيادات خاصة لعلاج الإدمان باستخدام أدوية بديلة.

المصدر : مصر ناين