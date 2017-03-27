القبض على عاطل بحوزتة قرص من عقار التامول المُخَدر بالمنوفية

تمكنت مباحث قسم شبين الكوم، من ضبط عاطل وبحوزته 6650 قرص من عقار التامول المُخَدر وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقي اللواء خالد ابو الفتوح مدير امن المنوفية، اخطارا من العميد السيد سلطان مدير المباحث الجنائية بالمنوفية يفيد من تمكن المقدم محمد أبو العزم، رئيس المباحث، والنقيب عمرو سعد الله معاون المباحث من ضبط «أسامة. إ. ا. ح» 40 سنةا، ومقيم بالعزبة الغربية، بدائرة مركز شبين الكوم، وبحوزته 6650 قرص من عقار التامول المُخَدر وذلك قبل ترويجهم علي المتعاطين وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.