أصالة لزوجها أجدّد عهدنا بأن أبقى لك الحبيبة العاشقة الطائعة

نشرت الفنانة السورية أصالة صورة لها مع زوجها طارق العريان من خلال حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور الشهير “إنستجرام” بمناسبة مرور 10 سنوات على زواجهما.

وكتبت أصالة: “يا عمرى ويا أمانى ويا سندي.. يا أبى وإبنى وأخي، يا روحى التى تمتنُّ لك على تصاعد وهجها، أجدّد عهدنا بأن أبقى لك الحبيبة العاشقة الطائعة الممتعة، أجدِّد العهد بأنّك مازلت الأوّل والأخير”.

وأضافت: “ولم ينقص شوقى ومحبّتى وشغفى، إنَّما هم فى مزيد، بدأنا العقد الثانى من يوم رأيتك ، ومنَّ الله على بأنّى صرت شريكتك ، للمرّة المليار أحمد ربّى على أنّى زوجتك، والأمس كان عيدنا الحادى عشر ، عمرى أريد أن أكمله معك ، لأنّى أحبّك وأحتاج لوجودك ولاأحيا إلّا بك”.



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المصدر : مصر ناين