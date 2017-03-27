أخبار نادى الزمالك اليوم الإثنين / / الأبيض

شهد نادى الزمالك اليوم الإثنين 27 / 3 / 2017، العديد من الأخبار المهمة والتى يأتى على رأسها مد اجتماع مجلس إدارة النادى للغد، لحسم اسم المدرب الجديد المقرر توليه المهمة الفنية للفريق خلفا لمحمد حلمى.

مرتضى منصور يقرر مد اجتماع مجلس الزمالك 24 ساعة لحسم اسم المدرب الجديد

أنهى مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، اجتماعه الطارئ الذى عقد مساء اليوم، فى مكتبه بقلعة ميت عقبة، وقرر رئيس النادى مد الاجتماع لمدة 24 ساعة مقبلة مع إمكانية عقد جلسة نهائية بكرهً الثلاثاء.

وحضر اجتماع إدارة نادى الزمالك الطارئ جميع أعضاء المجلس باستثناء شريف منير حسن عضو المجلس، حيث ناقش خلاله مجلس الإدارة المفاضلة بين الفرنسى آلان جيريس والبرتغالى إيناسيو لتولى أحدهما مهمة تدريب الزمالك فى المرحلة المقبلة خلفا لمحمد حلمى.

اللجنة الفنية للزمالك تفضل “جيريس” عن إيناسيو لتدريب الفريق