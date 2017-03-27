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أخبار نادى الزمالك اليوم الإثنين / / الأبيض

منوعات
أخبار نادى الزمالك اليوم الإثنين / / الأبيض

شهد نادى الزمالك اليوم الإثنين 27 / 3 / 2017، العديد من الأخبار المهمة والتى يأتى على رأسها مد اجتماع مجلس إدارة النادى للغد، لحسم اسم المدرب الجديد المقرر توليه المهمة الفنية للفريق خلفا لمحمد حلمى.

 

مرتضى منصور يقرر مد اجتماع مجلس الزمالك 24 ساعة لحسم اسم المدرب الجديد

أنهى مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، اجتماعه الطارئ الذى عقد مساء اليوم، فى مكتبه بقلعة ميت عقبة، وقرر رئيس النادى مد الاجتماع لمدة 24 ساعة مقبلة مع إمكانية عقد جلسة نهائية بكرهً الثلاثاء.

وحضر اجتماع إدارة نادى الزمالك الطارئ جميع أعضاء المجلس باستثناء شريف منير حسن عضو المجلس، حيث ناقش خلاله مجلس الإدارة المفاضلة بين الفرنسى آلان جيريس والبرتغالى إيناسيو لتولى أحدهما مهمة تدريب الزمالك فى المرحلة المقبلة خلفا لمحمد حلمى.

 

اللجنة الفنية للزمالك تفضل “جيريس” عن إيناسيو لتدريب الفريق

كشف مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أن توصية اللجنة الفنية للنادى خاصة فاروق جعفر نجم الفريق الأسبق، جاءت بضرورة التعاقد مع الفرنسى آلان جيريس المدير الفنى لمنتخب مالى، لتولى تدريب الفريق الأبيض فى المرحلة المقبلة خلفاً لمحمد حلمى.

 

مرتضى منصور: وزير الرياضة رفض دعم يد الزمالك وأبو رجيلة رئيسا لبعثة السوبر

 
أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أن رحاب أبو رجيلة عضو مجلس إدارة النادى الأبيض سيتولى رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة اليد بقلعة ميت عقبة، فى كأس السوبر الأفريقى المقرر أن يقام بين الأهلي والزمالك، فى شهر أبريل المقبل بالمغرب، والذى يتأهل بطلها إلى كأس العالم للأندية.
 

 
ستانلي مطلوب فى الصين

 
تلقى النيجيرى ستانلى، مهاجم نادى الزمالك، عرضا عن طريق أحد وكلاء اللاعبين للانتاصدر للدورى الصينى فى الموسم المقبل، ويتواجد ستانلى فى صفوف الزمالك على سبيل الإعارة لنهاية الموسم من نادى وادى دجلة.
 
 
شيكابالا يترقب صفحة جديدة مع الزمالك فى حضور الخواجة

 
يترقب الفهد الأسمر محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب نادي الزمالك، تعاقد القلعة البيضاء مع مدير فنى أجنبى جديد، ليقام بفتح صفحة جديدة داخل المستطيل الأخضر بعدما شهدت الفترة الماضية خروجه من حسابات محمد حلمى المدير الفنى، سواء بالاعتماد عليه لفترة قصيرة خلال المباريات أو خروجه من القائمة بشكل نهائى.
 
 
مرتضى منصور: عمرى ما فاوضت مانويل جوزيه لتدريب الزمالك

 
أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أنه لم يتفاوض نهائيا مع البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى الأسبق للنادى الأهلى، لتولى تدريب القلعة البيضاء منذ توليه رئاسة النادى.
 
 
مرتضى منصور: الزمالك لن يفاوض متعب إلا بعد رحيله عن الأهلى

أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، عدم الدخول فى مفاوضات نهائيا مع عماد متعب مهاجم النادى الأهلى، إلا بعد انتهاء علاقة اللاعب بشكل نهائى مع ناديه.

وشهدت الساعات الماضية أزمة كبرى داخل النادى الأهلى بعد تصريحات عماد متعب، التى هدد خلالها بالرحيل عن القلعة الحمراء ل عدم منحه فرصة المشاركة فى المباريات بشكل منتظم.

 

تأجيل الجلسة الثلاثية لمناقشة انسحاب الزمالك من الدورى للأربعاء

 
تقرر تأجيل الجلسة الثلاثية، التى ستجمعالباشمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة مع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك وهانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، لتقام يوم الأربعاء المقبل بدلا من اليوم الاثنين.

 

المصدر : مصر ناين

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