أخبار نادى الزمالك اليوم الإثنين / / الأبيض
شهد نادى الزمالك اليوم الإثنين 27 / 3 / 2017، العديد من الأخبار المهمة والتى يأتى على رأسها مد اجتماع مجلس إدارة النادى للغد، لحسم اسم المدرب الجديد المقرر توليه المهمة الفنية للفريق خلفا لمحمد حلمى.
مرتضى منصور يقرر مد اجتماع مجلس الزمالك 24 ساعة لحسم اسم المدرب الجديد
أنهى مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، اجتماعه الطارئ الذى عقد مساء اليوم، فى مكتبه بقلعة ميت عقبة، وقرر رئيس النادى مد الاجتماع لمدة 24 ساعة مقبلة مع إمكانية عقد جلسة نهائية بكرهً الثلاثاء.
وحضر اجتماع إدارة نادى الزمالك الطارئ جميع أعضاء المجلس باستثناء شريف منير حسن عضو المجلس، حيث ناقش خلاله مجلس الإدارة المفاضلة بين الفرنسى آلان جيريس والبرتغالى إيناسيو لتولى أحدهما مهمة تدريب الزمالك فى المرحلة المقبلة خلفا لمحمد حلمى.
اللجنة الفنية للزمالك تفضل “جيريس” عن إيناسيو لتدريب الفريق
كشف مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أن توصية اللجنة الفنية للنادى خاصة فاروق جعفر نجم الفريق الأسبق، جاءت بضرورة التعاقد مع الفرنسى آلان جيريس المدير الفنى لمنتخب مالى، لتولى تدريب الفريق الأبيض فى المرحلة المقبلة خلفاً لمحمد حلمى.
أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، عدم الدخول فى مفاوضات نهائيا مع عماد متعب مهاجم النادى الأهلى، إلا بعد انتهاء علاقة اللاعب بشكل نهائى مع ناديه.
وشهدت الساعات الماضية أزمة كبرى داخل النادى الأهلى بعد تصريحات عماد متعب، التى هدد خلالها بالرحيل عن القلعة الحمراء ل عدم منحه فرصة المشاركة فى المباريات بشكل منتظم.
المصدر : مصر ناين
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