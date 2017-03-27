فوز الأهلي فى مرتبط اليد وصعود دجلة إلى الدورى الممتاز

فاز فريق كرة اليد بالنادى الأهلي على نظيره الطيران بنتيجة 25 /21، فى إطار المباريات الذى تم تقديمها فى الجولة الثالثة عشر بدورى المرتبط بالمحترفين مواليد 96، ل مشاركة القطبين فى السوبر الأفريقى المقرر له 12 أبريل المقبل بالمغرب، فيما فقد الزمالك أمام طلائع الجيش بنتيجة 32/39.

وفاز منتخب كرة اليد للشباب مواليد 98 على فريق الجزيرة 96 مرتبط، بنتيجة 42/28، فى إطار مشاركة الأول بلقاءات الدورى استعدادا لبطولة العالم.

كما شهد ختام دورى الدرجة الأولى لكرة اليد فوز كل من الشيخ زايد على استاد المنصورة 25 /24، وحدائق الأهرام على ساحل سليم 30 /21، ومنتخب السويس على وادى دجلة 27 /34.

وبذلك يأتى الترتيب كالتالى منتخب السويس فى المركز الأول واستاد المنصورة فى المركز الثانى وحدائق الأهرام فى المركز الرابع، والشيخ زايد فى المركز الخامس، وساحل سليم يحل ساديا. ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى الدورى الممتاز.

فيما شهدت مواجهات دورى الدرجة الأولى لتحديد الهبوط لكرة اليد فوز ناصر أسيوط على قاى 28 /24، ومنفلوط على المستقبل 22/21، والرواد على دملو 32 /18. وبذلك هبط إلى الدرجة الثانية منفلوط أسيوط ونادى المستقبل دمياط.

المصدر : مصر ناين