التحرش الرياضى أحدث اتهام من الزمالك للأهلي اقرأ التفاصيل

دائما ما تشتعل فترة الميركاتو بصراع بين الأهلي والزمالك – قطبى الكرة المصرية – حول ضم لاعب أو آخر، إلا أن الفترة الحالية شهدت مصطلحا جديدا كاتهام موجه من مسئولى ميت عقبة لنظرائهم فى الجزيرة.

وشهد اليوم الإثنين استفسار البعض من مرتضى منصور، رئيس الزمالك، عن حقيقة تفاوض الأهلي مع على جبر مدافع الزمالك، ليرد رئيس قلعة ميت عقبة: “هذا يسمى تحرش رياضى”.

مصطلح “التحرش الرياضى” يعد أحدث اتهام من الزمالك للأهلي، حيث سبق وأوضح مرتضى منصور عن غضبه الشديد من مفاوضات الأهلي مع النيجيرى ستانلى مهاجم وادى دجلة والمعار لصفوف الزمالك. واصدر مرتضى منصور: “ستانلى أخطرنى برغبته فى البقاء مع الزمالك والأهلي يمارس عملية تحرش رياضى فى التفاوض معه”.

المصدر : مصر ناين