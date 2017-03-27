ضبط الشيخة ربيعة دجالة كفر أبو طاحون بالشرقية

تمكن ضباط مباحث الآداب السنةة بمديرية تأمين الشرقية، برئاسة العقيد عاطف زكي، رئيس المباحث، والرائد حسام الشحات، وكيل المباحث، منذ قليل، من ضبط ربة منزل؛ متهمة بالنصب على المواطنين باسم الدجل والشعوذة بدائرة قسم واجبة القنايات، بكفر أبوطاحون الشرقية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير تأمين الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط “ربيعة.س.إ.ع” وشهرتها “الشيخة ربيعة” 59 سنةًا، ربه منزل، مُقيمة بكفر “أبو طاحون” بدائرة قسم القنايات؛ متهمة بالنصب على المواطنين باسم الدجل والسحر والشعوذة، فى المقابل مبالغ مالية يتم الأستقرار عليها.

وبتفتيش منزل المتهمة، عثرت المؤسسات التأمينية على أوراق خاصة بأعمال الدجل والسحر والشعوذة، ومجموعه من الصور لأشخاص مجهولين، وعطور وأعشاب، وكذا مجموعة من الملابس الداخلية لرجال و نساء، وزجاجه بها سائل الزعفران، ومصحف قرآن كريم، به مفتاح معدني؛ تستخدمه في فك الأعمال والأسحار، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.

وبمواجهتها اعترفت بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، وقيامها بإيهام المواطنين بأن لها قدرات خارقة على فك الأعمال السحرية وطرد الجن من المنازل ومن جسم الإنسان، وكذا حل جميع المشاكل الزوجية للرجال و النساء، وكل ذلك بفى المقابل مبالغ مالية تتحصل عليها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1052 جنح القنايات لسنة 2017.

المصدر : مصر ناين