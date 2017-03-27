وزير أمريكى يهدد بقطع الإعانات عن المدن غير الملتزمة بقوانين الهجرة الاتحادية

هدد وزير العدل الأمريكى جيف سيشنز بقطع الإعانات عن المدن والولايات التى تحمى مرتكبى جرائم من المهاجرين، ضد تطبيق قوانين الهجرة الاتحادية عليهم.



وأضاف سيشنز، وفقا لقناة “سكاى نيوز عربية” الفضائية مساء اليوم الإثنين، فى إفادة صحفية بالبيت الأبيض، أن “عدم ترحيل المخالفين الذين أدينوا بارتكاب جرائم يعرض مجتمعات بأكملها للخطر، خاصة مجتمعات المهاجرين، فيما يتعلق بالسلطات القضائية التى تجرى وراء لحماية مرتكبى الجرائم“.

وأظهر أن الوزارة ستمنع وربما تستعيد المنح التى قُدمت لما يسمى بمدن الملاذ والأماكن الأخرى التى لا تلتزم بقوانين الهجرة الاتحادية.

وأضاف وزير العدل الأمريكى أنه من المتوقع أن يقدم أحد مكاتب وزارة العدل أكثر من 4.1 مليار دولار على هيئة منح خلال السنة المالى الحالي.

المصدر : مصر ناين