هانى رمزى ودية بنين كشفت ثغرات مراكز فى منتخب المحليين

أكد هانى رمزى، المدير الفنى لمنتخب المحليين، أن المباراة الودية التى خاضها اليوم الإثنين، أمام منتخب بنين، أدت لاطمئنانه على 6 مراكز، فيما اكتشف أن هناك 4 مراكز تحتاج لتدعيمات بلاعبين أصحاب خبرات.

وأضاف رمزى، خلال تصريحاته للإعلامى كريم شحاتة، فى برنامجه “كورة كل يوم” عبر شاشة “النهار رياضة” أنه سيجرى وراء لتدعيم الأربعة مراكز قبل شهر مايو المقبل، لافتا إلى أنه سيخوض مباراة ودية أخرى فى مايو، ثم مواجهة منتخب الجزائر وديا فى يونيو.

وأظهر المدير الفنى لمنتخب المحليين أنه لن يعتمد بشكل كبير على لاعبى الأهلي والزمالك، لافتا إلى أنه سيضم لاعبا أو اثنين من كل فريق على حد أقصى.

المصدر : مصر ناين