إيمان العاصى تنشر صورة من داخل كواليس مسلسل تحت أمر السيادة

نشرت الفنانة إيمان العاصى صورة لها من كواليس مسلسلها الجديد “تحت أمر السيادة”، من خلال حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور الشهير “إنستجرام”.

وعادت النجمة إيمان العاصى لاستكمال تصوير باقى مشوفها فى مسلسل “تحت أمر السيادة” للنجمة يسرا، بدءا من أول من أمس السبت، حيث يتم التصوير داخل لوكيشن فى منطقة الوراق، وتم بناؤه خصيصا لتك العمل، ويشارك فى تلك المشوف أيضا المطربة بوسى، ومن المقرر عرض المسلسل فى السباق الرمضانى المقبل.

ومسلسل “تحت أمر السيادة” تأليف إياد عبد المجيد ومحمد رجاء، وهيثم دبور، ومن إخراج هانى خليفة، ويشارك فى بطولته النجمة يسرا، ومحمود عبد المغنى، وإيمان العاصى، وكريم فهمى، ومراد مكرم، والمطربة الشعبية بوسى، وعايدة رياض، وأعداد آخر من النجوم، وهو من إنتاج “العدل جروب”.



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المصدر : مصر ناين