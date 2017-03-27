بالصور محافظ البحر الأحمر يشارك بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر تطويرات الهندسة

شارك اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولى الثانى لتطويرات الهندسة الإنشائية والجيوتقنية، المٌقام للمرة الثانية بأحد المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة.

عبر محافظ البحر الأحمر، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر عن مدى سعادته بحضور المؤتمر، الذى يضم كوكبة من علماء الهندسة وأساتذتها وباحثيها فى مجالات الهندسة المختلفة.

تقدم المحافظ بالشكر لرئيس المؤتمر على اختياره مدينة الغردقة الساحلية لإقامة تلك المؤتمر، مؤكدًا على أنه لا تٌقام المشروعات التى يتم تنفيذها فى خلال هذه المرحلة الدقيقة إلا بسواعد أبنائها من الباحثين وفكر أستاذتهم.

أشار عبد الله، إلى أن المحافظة يٌقام بها حالياً العديد من المشروعات القومية العملاقة شبه محطة اليسر لتحلية المياه، والتى تعد أكبر محطة لتحلية مياه البحر فى مصر والشرق الأفى منتصف ، بالإضافة إلى محطات الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، مشيرًا إلى الدور الذى سيقوم به أبنائنا الباحثين من خلال تنفيذ أفكار اساتذة الهندسة للاستفادة القصوى من مشروع الشبه ث الذهبى وثروات جبال البحر الأحمر.

ومن جانبه أظهر الدكتور مروان شهين سكرتير سنة المؤتمر، أن المؤتمر من شأنه الوصول إلى التطور الهندسى ومناقشة الأفكار وتبادل الآراء والتعرف على التكنولوجيا الجديدة والمواد الجديدة فى مجال الهندسة الإنشائية والهندسة الجيوتقنية، موضحاً أن الهندسة الجيوتقنية تعنى الهندسة الأساسية (التربة، الأساسات )، مشيرًا إلى أن الهدف من هذا المؤتمر هو خلق البيئة والمجال لجذب علماء من الخارج للتعرف على آخر ما توصل اليه العلم والتكنولوجيا فى هذا المجال، كما يتيح الفرصة للباحثين والمهندسين المصريين للاستفادة من هذا المؤتمر.

وأكد شهين، على أن المؤتمر يضم جنسيات مختلفة منها السعودية، المانيا، كندا، هونج كونجحيث وغيرها، وسيتم تقديم 150 ملخص كشف من حوالى 11 دولة خلال المؤتمر وسوف يناقش فى هذا المؤتمر حوالى 120 كشفًا.

وفى نهاية الجلسة الافتتاحية، قدم اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر درع المحافظة إلى الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى السابق تقديرًا لمجهوداته التى بذلها فى سبيل رفع شأن التعليم.

وقدم درع المحافظة إلى الدكتور عبد القوى خليفة، والدكتور إبراهيم سالم رئيس كلية طنطا، ومن جانبه قدم الدكتور عماد عبد الحكيم عميد كلية الهندسة بكلية طنطا ورئيس المؤتمر درع المؤتمر إلى اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر تقديرًا لجهوده الملوسة والواضحة لنهضة العملية التعليمية بالمحافظة.