آخر مغامرات لصوص مصر الجديدة استولوا على أموال ومتعلقات سائق بالإكراه

ألقى رجال مباحث مثر الجديدة القبض على 3 من محترفى السرقة بالإكراه فى مصر الجديدة، وذلك بعدما استولوا على متعلقات سائق تحت تهديد سلاح أبيض.

كانت البداية أثناء تفقد المقدم سمير مجدى رئيس مباحث مصر الجديدة، ومعاونه الرائد محمد مصطفى، للحالة التأمينية بشارع الثورة، حيث تنامى إلى سمعهما صوت استغاثة من الأهالى، وباستبيان الأمر تبين سرقة متعلقات شخص بالإكراه فنجحا والقوة المرافقة لهما من ضبط اللصوص فتبين أنهم كل من “خالد.ف” 22 سنة عاطل “مسجل خطر”، و”عمرو.ع” 23 سنة عاطل، وبحوزته سلاح أبيض، و”أحمد.ع ” 21 سنة عاطل، وإنهم سرقوا 3 هواتف محمولة، 420 جنيها، وبطاقة الرقم القومى من “يحيى.م” 31 سنة،أثناء تواجده بالسيارة قيادته ملك الشركة التى يعمل فيها .

بمواجهتهم اعترف اللصوص أمام اللواء محمد منصور مدير الادارة السنةة لمباحث القاهرة، بارتكاب الواقعة، وبسؤال المجنى عليه اتهمهم بالشروع فى سرقته بالإكراه، قام بفتحرر لهم المحضر اللازم، وأحالهم اللواء خالد عبد العال مدير تأمين القاهرة إلى النيابة السنةة فأمرت بحبسهم 3 4 أيام على ذمة التحقيق.

المصدر : مصر ناين