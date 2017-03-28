مزايا بخدمة خرائط جوجل لم تسمع عنها من قبل

تعد خرائط جوجل خدمة لا غنى عنها فى التنقل بالمدن الكبيرة أو الوصول إلى مكان ما دون متاعب، ولكن تتميز خدمة الخرائط بمزايا أكثر من ذلك، لكن لا يملك الكثير من المستخدمين الوقت لاستكشاف هذه المزايا، لذا عرض الموقع الأمريكى Gadgetsnowأعدادًا من الحيل بالتطبيق.

مشاركة مكانك

يمكنك مشاركة مكانك بكل سهولة مع أصدقائك ليتمكنوا من معرفة موقعك بكل سهولة، من خلال الضغط على النقطة الزرقاء التى تشير على موقعك ثم الضغط على مشاركة موقعك Share your location واختار الشخص المرغوب.

السفر عبر الوقت

تتمتع خدمة خرائط جوجل بميزة السفر عبر الوقت والتى تتيح لك رؤية التغيرات التى طرأت على مدينة أو مكان معين عبر مرور السنين، فكل ما عليك هو العثور على مكان يمكن رؤيته عبر خدمة street view ثم الضغط على الطابع الوقتى فى الإطار الرمادى فى الزاوية اليسرى العليا من الشاشة.

مشوفة البراكين

تقدم خرائط جوجل وسيلة لتتمكن من القيام برؤية البراكين والتجول داخلها، إذ يمكنك الحصول على صورة بزاوية 360 درجة فى بحيرة الحمم البركانية، وهى الميزة المناسبة لمحبى الطبيعة واكتشاف الظواهر الطبيعية المختلفة.

المصدر : مصر ناين