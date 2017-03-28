تعرف على سبب اعتذار صبرى عبد المنعم عن تكريمه بمهرجان عراقى

اعتذر الفنان صبرى عبد المنعم عن تكريمه بمهرجان النهج السينمائى الدولى بمدينة كربلاء العراقية، بعدما كان المهرجان قد أعلن عن تكريمه لمسيرته الفنية فى الدورة الثالثة من عمر المهرجان التى ستنطلق فى الأول من أبريل المقبل .

سبب اعتذار الفنان صبرى عبد المنعم هو إصابته فى عينيه الأمر الذى صعب حضوره وسفره لمدينة كربلاء بالعراق وأعلن المهرجان عن تكريم الفنان محمود الجندى من قبل الذى سيتم تكريمه فى افتتاح المهرجان .

تنطلق فعاليات المهرجان مطلع أبريل المقبل وتستمر الى أن الخامس من نفس الشهر وكانت لجنة اختيار الأفلام بالمهرجان قد انتهت من اختيار قائمة الأفلام المشاركة بالدورة الثالثة، وصرح السيد حيدر جلوخان رئيس المهرجان بأن المهرجان بادرة حسنة النوايا لخلق وعى سينمائى تراكمى من خلال ما ينتجه هذا المهرجان سواء لأفلام عراقية قصيرة أو لأفلام عربية وأجنبية مشاركة تساهم فى خلق حالة من الوعى، والتطور فى إيجاد بيئة سينمائية تهدف إلى خدمة قضايا المجتمع ولا سيما فى مدينة شبه كربلاء المقدسة التى لها ثقلها الدينى والروحى والفكرى لدى عموم البشر.

وعن تصنف الأفلام المشاركة اصدر المخرج حسنين الهانى مدير المهرجان، إنها وصلت لـ90 فيلمًا من مختلف دول العالم والمشاركة المصرية دائما تكون مهمة وضرورية لما للسينما المصرية من تاريخ وحضور فعال فى العالم، ولهذا سيتواجد هذا السنة أكثر من فيلم مصرى قصير، وكذلك فى لجنة التحكيم للمهرجان هناك أكثر من فنان مصرى سنعلن عن أسمائهم قريبًا، بالإضافة للنجوم المكرمين ووسائل الإعلام المصرية.

يذكر أن المهرجان فى دوراته السابقة كان قد حضره المخرج الكبير عمر عبد العزيز والناقد السينمائى الأمير أباظة.

المصدر : مصر ناين