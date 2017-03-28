مرتضى منصور رفضنا مدربا عمل فى إسرائيل وزلاتكو ضمن المرشحين

أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أن الكرواتى زلاتكو داليتش، مدرب العين الإماراتى السابق، دخل سباق المنافسة مع الفرنسى آلان جيريس والبرتغالى إيناسيو، لتولى تدريب الفريق الأبيض حيث ينتظر الأبيض الرد من مدرب العين فى الساعات المقبلة.

كما كشف مرتضى منصور، عن وجود احتمالية كبيرة بعدم إجراء أية تغييرات فى الجهاز المعاون الحالى عند استقدام المدرب الأجنبى، بعدما تلقى رسالة من خالد جلال المدرب السنة للفريق أنه ليس لديه رغبة فى الرحيل عن قلعة ميت عقبة، بعدما كانت هناك نية لرحيله مع محمد حلمى المدير الفنى الحالى للفريق حيث أظهر جلال لمنصور أنه ترك السويس عندما طلبه الزمالك للتواجد فى جهاز الأبيض.

أظهر مرتضى منصور فى تصريحات تليفزيونية، أنه رفض ترشيح أحد المدربين لتدريب الزمالك – دون ذكر اسمه – لأنه كان مدرباً لأحد الفرق فى الكيان الصهيونى ، مشدداً أنه قد يتم التراجع عن فكرة رجوع محمد صلاح للجهاز المعاون إلا أنه أرجئ الأمر بالكامل لحين استقدام المدرب الأجنبى.

المصدر : مصر ناين