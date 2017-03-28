محافظ دمياط يصدق على استكمال إنشاءات بنك الدم الرئيسى

صدق الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، أمس الاثنين، على استكمال إنشاءات بنك الدم الرئيسى بالمحافظة.

وأصدر محافظ دمياط، تكليفاته إلىالباشمهندس أمين العطار مدير مديرية الإسكان بدمياط، والتى تتولى إنشاءات البنك باستكمال الأعمال والإنشاءات بمقر البنك، وشدد على ضرورة الانتهاء منها قبل 30 يونيو المقبل.



جاء ذلك خلال اجتماع عقده محافظ دمياط مع مدير مديرية الإسكان بدمياط لكشف أعداد من الموضوعات الخاصة بالإسكان، وبحضور اللواء سامى حمودة السكرتير السنة لمحافظة دمياط.