محافظ الدقهلية يقدم العزاء لأسرة شهيد كفر سنانوة

قدم الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية، واجب العزاء لأسرة الشهيد مجند أحمد إسماعيل حامد 21 سنة، ابن كفر سنانوة، مركز شربين، الذى استشهد إثر الهجوم الإرهابى بشمال سيناء.

وأكد المحافظ، على أن مصر لن تنسى أبنائها الذين يضحون بأنفسهم، من أجل حماية تراب الوطن، مضيفًا: “مهما عملنا مش هنعوض نقطة دم منهم”، وقرر المحافظ إطلاق اسم الشهيد على مركز شباب القرية تخليدا لذكراه، وتعليق بانر بصورته، كما كلف وكيل وزارة التضامن بصرف معاش استثنائى لوالده، وتكليف وكيل وزارة القوى السنةلة بتوفير فرصتى عمل لشقيقى الشهيد.

وجه محافظ الدقهلية، وكيل وزارة الصحة بكشف إمكانية إقامة مستشفى على إحدى قطع الأرض بالقرية، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لشقيق الشهيد وتوفير العلاج المطلوب، كما وجه للسكرتير السنة ورئيس مركز شربين بكشف تغيير اسم القرية، كذلك كلف وكيل وزارة التربية والتعليم بكشف إمكانية قام بفتح ثلاثة فصول إعدادى بالمدرسة الإبتدائية.

وكلف الشعراوى، مدير مديرية الطرق للتنسيق مع رئيس مركز شربين، لكشف رصفه، مؤكدًا لأهل الشهيد “لو عملنا ألف حاجه مش هنوفيه بعض من حقه ويكفيه أنه راح بطل شهيد”.

وشدد المحافظ، على أن الجميع يعمل بكل الجهد لتقديم كافة أوجه الرعاية والعناية لجميع أسر الشهداء، موضحً أن مصر لن تنسى شهدائها الأبرار، الذين ضحوا بأنفسهم من أجل حماية تراب الوطن، موجهًا الشكر والتقدير لرجال القوات المسلحة والواجبة، لما يبذلونه من جهود مضنية من أجل حماية مصر وشعبها العظيم.