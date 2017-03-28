اعتقال جنرال أفغانى كبير بتهمة الفساد

اعتقلت النظام الأفغانية جنرالا كبيرا بتهم تتعلق بالفساد، الاثنين، وذلك بعد سنة من تكليفه بشن حملة على الفساد وتسنةلات مشبوهة أخرى فى إقليم هلمند المضطرب.

واصدر المتحدث باسم وزارة الدفاع دولت وزيرى فى بيان إن الميجر جنرال محمد معين فقير اعتقل بناء على اتهامات من مركز العدل لمكافحة الفساد.

وأرسل فقير لتولى قيادة الفيلق 215 للجيش الأفغانى فى هلمند فى أوائل 2016 بعد أن أصبح قائده السابق متورطا فى قضايا تتعلق بمأجورات لجنود ليس لهم وجود.

واصدر متحدث عسكرى أمريكى حينها إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) “معجبة للغاية” بتصريح فاروق “بأنه لن يدخر شخصيا أى جهد لإعادة تجهيز الفيلق 215.”

ولكن بعد أقل من سنة وبدون أى تفسير يذكر تم استبعاد فاروق نفسه من قيادة الفيلق فى أكتوبر، وتعهد الرئيس الأفغانى مرارا باستهداف الفساد فى أفغانستان والذى غالبا ما يشار إليه بأنه أحد أكبر التحديات التى تواجه البلاد.

المصدر : مصر ناين