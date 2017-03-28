محافظ دمياط يبحث مع معاونيه استعدادات رأس البر لموسم الصيف

عقد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، مساء أمس، اجتماعا بالمؤسسات المعنية بمدينة رأس البر، وذلك فى إطار الاستعدادات لاستقبال موسم الصيف وأعياد شم النسيم.

وكشف محافظ دمياط، استعدادات كل من موظفى الوحدة المحلية لمدينة رأس البر ومديرى مديريات الصحة والتموين وشركة مياه الشرب والوزارة والطرق والقيادات التأمينية المعنية برأس البر، شبه واجبة المرافق ومدير إدارة مرور دمياط والحماية المدنية، وبحضور اللواء سامى حمودة السكرتير السنة لمحافظة دمياط، واللواء ممدوح طه السكرتير السنة المساعد للمحافظة واللواء هشام الحفناوى مساعد مدير تأمين دمياط.