سعد حسنى أفضل الاستمرار مع الطلائع حال عدم العودة للدراويش

أوضح سعد حسنى، ظهير أيمن الإسماعيلى المعار لنادى طلائع الجيش لمدة 6 اشهر، عن سعادته بالتواجد فى منتصف كتيبة الطلائع تحت قيادة طارق يحيى، والمشاركة بصفة اساسية منذ انتاصدر ه فى يناير الماضى.

أضاف سعد، فى تصريحات خاصة، أنه يفضل الاستمرار فى نادى طلائع الجيش، فى حالة عدم عودته للدراويش عقب انتهاء فترة اعارته بنهاية الموسم الحالى.

وكان طلائع الجيش استعار حسنى وعمورى من الإسماعيلى لمدة 6 أشهر، بينما استعار سطوحى نفس المدة من النادى السكندرى لتدعيم مركز المساك بعد إعارة محمد هاشم للإسماعيلى.

المصدر : مصر ناين