بالصور إحباط تهريب مواد مخدرة عبر مطارى سوهاج وأسيوط

أحبطت مصلحة أتأمين الموانىء محاولة المهربين تهريب مواد مخدرة عبر المطارات، حيث تمكن ضباط تأمين الموانى بمطارى أسيوط وسوهاج الدولى من ضبط “مصطفى.م” سنةل زراعى، أثناء مغادرته على متن خطوط آير كايرو إلى الكويت، حيث حاول إخفاء أقراص ترامادول بظهر جهاز تليفون محمول وباور بنك بمطار أسيوط، معتقداً استخدام حيلة جديدة من صنف ها إلا أن محاولته باءت بالفشل.

وعلى جانب آخر بمطار سوهاج، تم ضبط ” صلاح.ع” سنةل زراعى أثناء سفره على خطوط آيركايرو إلى الكويت ومحاولته تهريب أقراص مخدرة ترامادول داخل يد حقيبة الشنط إلا أن اليقظة التامة للضباط تمكنت من ضبطه.

ووجه اللواء سعيد حجازى مساعد وزير الداخلية مدير مصلحة تأمين الموانى بإحالتهما إلى النيابة السنةة، حيث يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بتشديد الرقابة على المنافذ الشرعية للبلاد.

المصدر : مصر ناين