بالصور شاهد تتويج الأهلى بلقب البطولة الأفريقية للطائرة

نشرت صفحة الإتحاد الأفريقى للكرة الطائرة على ” فيس بوك ” صور لتتويج فريق الأهلى بلقب البطولة الأفريقية .

و حصد الأهلى لقب البطولة بعد الفوز على الترجى التونسى بنتيجة 3/1 فى النهائى بتونس .

و شهد التتويج محمد جمال هليل رئيس بعثة الأهلى و عمرو علوانى رئيس الإتحاد الأفريقى للعبة و الفنان إيهاب توفيق العاشق للقلعة الحمراء .

ومن المقرر ان تعود البعثة عصر اليوم الثلاثاء من تونس حاملة للكأس .



لاعبو الاهلي بالميداليات

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لاعبي الاهلي بالتتويج

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المصدر : مصر ناين