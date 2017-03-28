بالصور شاهد تتويج الأهلى بلقب البطولة الأفريقية للطائرة
نشرت صفحة الإتحاد الأفريقى للكرة الطائرة على ” فيس بوك ” صور لتتويج فريق الأهلى بلقب البطولة الأفريقية .
و حصد الأهلى لقب البطولة بعد الفوز على الترجى التونسى بنتيجة 3/1 فى النهائى بتونس .
و شهد التتويج محمد جمال هليل رئيس بعثة الأهلى و عمرو علوانى رئيس الإتحاد الأفريقى للعبة و الفنان إيهاب توفيق العاشق للقلعة الحمراء .
ومن المقرر ان تعود البعثة عصر اليوم الثلاثاء من تونس حاملة للكأس .
لاعبو الاهلي بالميداليات
لاعبو الاهلي يتسلمون كاس البطولة
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لاعبي الاهلي بالتتويج
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المصدر : مصر ناين
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