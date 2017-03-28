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بالصور شاهد تتويج الأهلى بلقب البطولة الأفريقية للطائرة

منوعات
بالصور شاهد تتويج الأهلى بلقب البطولة الأفريقية للطائرة
نشرت صفحة الإتحاد الأفريقى للكرة الطائرة على ” فيس بوك ”  صور لتتويج فريق الأهلى بلقب البطولة الأفريقية .
 
و حصد الأهلى لقب البطولة بعد الفوز على الترجى التونسى بنتيجة 3/1 فى النهائى بتونس .
 
و شهد التتويج محمد جمال هليل رئيس بعثة الأهلى و عمرو علوانى رئيس الإتحاد الأفريقى للعبة و الفنان إيهاب توفيق العاشق للقلعة الحمراء .
 
ومن المقرر ان تعود البعثة عصر اليوم الثلاثاء من تونس حاملة للكأس .
 
لاعبو الاهلي بالميداليات
لاعبو الاهلي بالميداليات

لاعبو الاهلي يتسلمون كاس البطولة
لاعبو الاهلي يتسلمون كاس البطولة

لاعبو الاهلي يرفعون علي مصر
لاعبو الاهلي يرفعون علي مصر

لاعبي الاهلي بالتتويج
لاعبي الاهلي بالتتويج

مدرب الاهلي يقبل كاس البطولة
مدرب الاهلي يقبل كاس البطولة

 

المصدر : مصر ناين

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