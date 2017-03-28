بالصور تموين مطروح سيارات لبيع السلع واللحوم يومين

صرح السيد أبو اليزيد مدير مديرية التموين بمطروح، بأنه يتم الدفع بسيارات السلع الغذائية وغير الغذائية المخفضة، مرتين أسبوعيا للقرى والمدن المختلفة، وقد تم أمس الاثنين، الدفع بسيارتين محملتين بـ 10 أطنان سلع، تنفيذاً لتوجيهات اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، لطرحها للمواطنين بمدينة الحمام، بأسعار مخفضة تضم سكر وزيت وصلصة ودقيق وعصائر وشاى وأرز، بالإضافة إلى 2 طن من اللحوم المجمدة بسعر 48 جنيها للكيلو ودواجن بسعر 25 جنيها للكيلو ووراك فراخ محلية بسعر 18 جنيها.

واصدر فى تصريح خاص لـ”اليوم السابع” إن قوافل السيارات المتنقلة للسلع المدعمة تجوب مدن المحافظة الـ 8 فى إطار مبادرة “مطروح تحارب الغلاء”، مؤكداً تغطية قرى المراكز المختلفة بالإضافة إلى مدينة مرسى مطروح العاصمة، مع استمرار عمل هذه القوافل خلال الفترة المقبلة لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، خاصة فى المناطق الأكثر احتياجاً.

من جانبه وجه اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، باستمرار تفعيل اللجنة المشكلة من مباحث التموين ومديرية التموين وعضو من كل مجلس مدينة والتأمين السنة ومديرية تأمين مطروح، للمشوفة والإشراف على منافذ بيع السلع المدعمة، لضمان وصول السلع الغذائية المدعمة لمستحقيها، مع التشديد على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أى تلاعب فى الخدمات والسلع المقدمة للمواطنين.



الدفع بسيارات بيع السلع واللحوم والدواجن المدعمة لمدينة الحمام



توافد أهالى الحمام على شراء السلع المخفضة



تموين مطروح يدفع بسيارات لبيع السلع المدعمة



محافظ مطروح يوجه بتوفير السلع المدعمة للمستحقين



جانب من عبوات الدواجن التى تباع بأسعار مخفضة



جانب من عبوات الدواجن التى تباع بأسعار مخفضة

المصدر : مصر ناين